Chef Joey Maggiore – Eggplant Parmesan
For more information, visit www.JoeyMaggiore.com
Manic Managed Mom – Must-have Kitchen Tools
For more information visit, www.facebook.com/manicmanagedmom, or go to pinterest.com/managedmom
Plexaderm Skincare
For more information, call 1- (800) 597-7972 or visit www.Plexaderm.com.
AZ Highways – Tanque Verde Ranch
Arizona Highways airs Saturdays on 3TV at 8:30pm. It also airs on our sister station CBS 5 on Sundays at 4:30pm.
The Joint Chiropractic
For more information, visit www.TheJoint.com.
AZ Mini Dental
For more information, call (480) 898-3053 or visit www.azmdic.com.
ED Marshall
For more information, visit www.EdMarshallBuys.com or call 1-800-245-3142 to learn more.