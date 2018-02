APP USERS: Click here to play

Want to try a different quiz? How about this one: Can you name these Valley towns?

<a data-cke-saved-href="//phxdigitalcontent.polldaddy.com/s/arizona" href="//phxdigitalcontent.polldaddy.com/s/arizona">View Survey</a>

Click/tap here to download the free azfamily mobile app.

Copyright 2017 KPHO/KTVK (KPHO Broadcasting Corporation). All rights reserved.