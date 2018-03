Octopus

INGREDIENTS:

1 4-6# Octopus

3 Garlic Cloves

1/2 teaspoon Chile Flakes

1/2 Cup White Wine

1 or 2 Wine Corks

Celery

Kalamata Olives

Cherry Tomato

Parsley

Lemon

Olive Oil

Place all ingredients in pot.

Simmer until octopus is tender.

Zabaione

INGREDIENTS:

4 Yolks

1/2 Cup Sugar

2 Teaspoons Limoncello

Zest 1 Lemon

Whisk over water bath