Ceviche



Yield: 3 L Shelf Life: 7 Days Notes: 1/3 C Mix per serving



Ingredients Quantity Prep

Mango (fresh) 4 LB Fresh / Peeled / Medium Dice

Red Bell ¾ C Small Dice

Tomato ½ C No Seeds / Small Dice

Cho Cho 16 OZ Peeled / Medium Dice

Scallion 1 C Thin Slice Bias

Habanero 5 EA No Seeds / Minced

Red Onion 1 C Thin w/ Grain 1” Long

Parsley ½ C + 2 T Chopped

Basil ½ C Chopped

Thyme ½ C Picked / Chopped

Salt ¼ C

Black Pepper 2 t Finely Ground

Pimento 1 T Finely Ground

Lime Juice ¾ C

Passion Fruit Juice 1 C Medium Sieve

PROTEIN PER SERVING:

Rock Shrimp 5 EA Whole / Poached / Shocked

Scallop .5 OZ Sliced Thinly

Salmon .5 OZ Sliced Thinly



1. Combine all ingredients except proteins.

2. In salty water, poach Rock Shrimp. Shock, drain, reserve.

3. To ORDER: Scallop, Salmon Belly & Rock Shrimp in lime/passion fruit juice for min 5 minutes.

4. Add proteins, not juice to 1/3 C of mix.