CHEF GABE’S ITALIAN GREEN GODDESS SALAD
ONE POUND OF GREEN TOMATOES-CUT INTO ONE INCH SLICES
½ DICED SHALLOT
1 LARGE AVACADO
3 PERSIAN CUCUMBERS
TWO HANDFULS OF ITALIAN PARSLEY
TWO HANDFULS OF CILANTRO
CHIVES
DILL
FETA CHEESE
TOASTED HAZELNUTS
WATERCRESS
OLIVE OIL
CHAMPAGNE VINEGAR
SLICE THE TOMATOES AND PLACE THEM ON A HEATED GRILL PAN AND FLIP THEM WHEN THEY ARE CHARRED. YOU WAN THE TOMATOES TO SOFTEN UP, BUT STILL SOMEWHAT FIRM IN THE CENTER.
FOR THE “JUICE” OR DRESSING:
COMBINE AVACADO, SHALLOT, CUCUMBERS, PARSELY, CILANTRO, DILL, CHIVES AND ½ CUP WATER.. ¼ OLIVE OIL AND ¼ VINEGAR. PLACE IN A BLENDER AND COMBINE.
SMEAR A LARGE DOLLOP OF JUICE ON A PLATE. ARRANGE TOMATOES ON TOP.. ADD WATERCRESS, FETA CHEESE AND TOP WITH HAZELNUTS. FINISH WITH A DRIZZLE OF OLIVE OIL AND PINCH OF SALT.